Vereine, Kirchengemeinde und Landwirt Philipp von Daniels haben gemeinsam ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Was Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller dazu sagt.

Premiere auf Gut Piesdorf - das ist am Wochenende in der Region Bernburg noch los

Die Kapelle von Schloss Piesdorf. Am Wochenende wird im Dorf Erntedankfest gefeiert.

Piesdorf/MZ. - Premiere auf dem Gut Piesdorf: Am Samstag, 27. September, steigt ab 14 Uhr das erste Erntedankfest auf dem Gelände von Landwirt Philipp von Daniels. „Ich freue mich sehr, dass wir eine Veranstaltung in Piesdorf auf die Beine stellen konnten, denn die meisten gesellschaftlichen Ereignisse finden in Belleben statt. Die Landwirtschaft spielt eine bedeutende Rolle in unserer Region. Und da passt dieses Fest genau hin“, meinte Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller.