Ambitionierte Freizeitsportler haben in Hohenmölsen ein spezielles Hobby. Was sie daran fasziniert und welche neue Herausforderung bald wartet.

Wettfahrt mit Drachenkopf - So trainieren Sportler am Mondsee

Hohenmölsen/MZ. - Are you ready?“ „Attention!“, „Go!“ Lautstark gibt Torsten Wenke im großen Boot das Kommando durch. Blitzschnell sticht die zwanzigköpfige Besatzung die Paddel mit ganzer Kraft in das Wasser des Mondsees. „Gerade haben wir den Start trainiert“, erklärt Wenke, der Vorsitzende des Wassersportclubs Mondsee, und ist noch ein wenig außer Atem.