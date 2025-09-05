weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Neue Wegweiser im Ort: Weshalb nun bunte Schilder den Jakobsweg in Pettstädt zieren

Neue Wegweiser im Ort Weshalb nun bunte Schilder den Jakobsweg in Pettstädt zieren

Vor kurzem wurden im Weißenfelser Ortsteil Pettstädt neue Wegweiser für den Jakobsweg angebracht. Was hinter dem Projekt steckt und wer die Schilder gestaltet hat.

Von Lena Winkler 05.09.2025, 11:00
Die Jakobsmuschel verweist als Symbol auf den Jakobsweg.
Die Jakobsmuschel verweist als Symbol auf den Jakobsweg. Foto: Katja Ranscht

Pettstädt/MZ. - Wer dieser Tage in Pettstädt unterwegs ist, dem sind sie vielleicht bereits aufgefallen – die bunten Schilder, die den Weißenfelser Ortsteil seit geraumer Zeit zieren. Sie weisen auf den Ökumenischen Pilgerweg hin, der als ein Teil des Jakobsweges von Görlitz nach Vacha und dabei eben auch durch Pettstädt führt.