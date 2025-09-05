Vor kurzem wurden im Weißenfelser Ortsteil Pettstädt neue Wegweiser für den Jakobsweg angebracht. Was hinter dem Projekt steckt und wer die Schilder gestaltet hat.

Die Jakobsmuschel verweist als Symbol auf den Jakobsweg.

Pettstädt/MZ. - Wer dieser Tage in Pettstädt unterwegs ist, dem sind sie vielleicht bereits aufgefallen – die bunten Schilder, die den Weißenfelser Ortsteil seit geraumer Zeit zieren. Sie weisen auf den Ökumenischen Pilgerweg hin, der als ein Teil des Jakobsweges von Görlitz nach Vacha und dabei eben auch durch Pettstädt führt.