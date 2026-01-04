weather schneeschauer
  4. Pokal geht nach Thüringen: Wer den Ford Mitternachts-Cup des SV Großgrimma in Hohenmölsen gewonnen hat

Zum achten Mal hat der SV Großgrimma in Hohenmölsen den Ford Mitternachts-Cup ausgerichtet. Wie die Mannschaften aus der Region dabei abgeschnitten haben.

Von Martin Schumann Aktualisiert: 04.01.2026, 17:05
Zehn Mannschaften waren beim 8. Ford Mitternachts-Cup des SV Großgrimma in Hohenmölsen angetreten.
Hohenmölsen - Die Zweitvertretung des Regionalligisten ZFC Meuselwitz hat den 8. Ford Mitternachts-Cup des SV Großgrimma gewonnen. Am frühen Sonntagmorgen besiegte der Spitzenreiter der Kreisoberliga Ostthüringen (zu vergleichen mit der hiesigen Landesklasse) den TSV Großkorbetha mit 2:0.