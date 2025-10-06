Bei einer großangelegten Übung proben Rettungskräfte verschiedener Organisationen den Ernstfall. Welches Szenario dabei durchgespielt wird und was es zu verbessern gilt.

Einsatzkräfte der DLRG bringen Verletzte, die mit dem Boot geretten worden sind, an Land.

Weißenfels - Immer wieder drehen Passanten am Samstagvormittag verwundert die Köpfe. Dutzendfach blinkt Blaulicht im Weißenfelser Norden, schallen Sirenenklänge durch die Stadt. Doch es ist zum Glück kein Ernstfall, der die Einsatzkräfte mehrerer Hilfsorganisationen fordert, sondern ein Szenario, das das Zusammenwirken der Helfer im Notfall probt.