Seit Jahren als Weihnachtsmann auf Märkten in Lützen und Umgebung Welcher Lützener hinter dem Rauschebart steckt

Seit rund 20 Jahren spielt ein Lützener den Weihnachtsmann in der Stadt und den Ortsteilen. Wer hinter dem Kostüm steckt, was er bei seinen Auftritten erlebt und was die Kinder besser können als ihre Eltern.