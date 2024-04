Relativ unspektakulär begann die Firma Aleithe in den Nachwendejahren in Wittenberg. Seit dem Umzug ist sie nach und nach gewachsen – und ist jetzt größer als einst geplant.

Wittenberg/MZ. - Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Aleithe Haftetiketten GmbH in Wittenberg. Was als relativ kleine Gründung in den Nachwendejahren begann, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil der lokalen Wirtschaft und zu einem deutschlandweit – und darüber hinaus – aktiven Unternehmen mit Geschäftsführung in der zweiten Generation entwickelt.