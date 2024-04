Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Winningen/MZ - Der Maibaum steht. Am Freitagabend hat ihn die Feuerwehr in Winningen aufgestellt. „Das ist eine Tradition bei uns seit 2012“, sagt Felix Müller, der Wehrleiter in seinem Ort, am Tag danach.