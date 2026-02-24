weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Stadt will sich im Fall von Lösau absichern.

Von Martin Schumann 24.02.2026, 14:15
Bisher erlaubt, bald verboten? Parkende Autos Am Kessel in Lösau.
Lösau - Ein knappes Dutzend Einwohner hat jüngst die Gelegenheit genutzt, in der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung in Dehlitz ihren Unmut kundzutun. Erneut im Mittelpunkt: die Parksituation in der Straße Am Kessel in Lösau. Den Anwohnern – zumindest denen am „oberen“ Kessel – droht möglicherweise ein Parkverbot, nachdem sie ihre Autos viele Jahre lang unbehelligt vor ihren Häusern abgestellt hatten.