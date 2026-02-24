Eil
Landkreis prüft Parken für Anwohner Welcher Kompromiss im Streit um das Anwohnerparken in Lösau in Sicht ist
Stadt will sich im Fall von Lösau absichern.
24.02.2026, 14:15
Lösau - Ein knappes Dutzend Einwohner hat jüngst die Gelegenheit genutzt, in der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung in Dehlitz ihren Unmut kundzutun. Erneut im Mittelpunkt: die Parksituation in der Straße Am Kessel in Lösau. Den Anwohnern – zumindest denen am „oberen“ Kessel – droht möglicherweise ein Parkverbot, nachdem sie ihre Autos viele Jahre lang unbehelligt vor ihren Häusern abgestellt hatten.