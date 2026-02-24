Stadt will sich im Fall von Lösau absichern.

Welcher Kompromiss im Streit um das Anwohnerparken in Lösau in Sicht ist

Bisher erlaubt, bald verboten? Parkende Autos Am Kessel in Lösau.

Lösau - Ein knappes Dutzend Einwohner hat jüngst die Gelegenheit genutzt, in der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung in Dehlitz ihren Unmut kundzutun. Erneut im Mittelpunkt: die Parksituation in der Straße Am Kessel in Lösau. Den Anwohnern – zumindest denen am „oberen“ Kessel – droht möglicherweise ein Parkverbot, nachdem sie ihre Autos viele Jahre lang unbehelligt vor ihren Häusern abgestellt hatten.