Die Stadt rechnet im Sog des Zukunftszentrum mit Investitionen von über 400 Millionen Euro am Riebeckplatz und in der Innenstadt. Das Charlottenviertel bekommt 300 neue Wohnungen in mehreren Stadtvillen.

Eigentümer melden sich - wird das ehemalige Maritim in Halle jetzt abgerissen?

Das ehemalige Maritim Hotel auf dem Riebeckplatz steht seit Jahren leer. Der Eigentümer will es abreißen.

Halle (Saale)/MZ. - Als Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) auf dem Neujahrsempfang der Zukunftszentrums GmbH über den Riebeckplatz sprach, schmunzelten einige Gäste. Vogt prognostizierte Investitionen von einer Milliarde Euro auf und rund um den Superkreisel bis 2030. Wie jetzt aus Daten der Stadtverwaltung hervorgeht, hatte der OB wohl zu weit ins obere Regal gegriffen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen es aber immer noch stolze 400 Millionen Euro sein. Darunter ist auch das ehemalige Maritim-Hotel.