Die geplante dritte Auflage des Adventsmarkts in der Weißenfelser Neustadt ist am Dienstag kurzfristig abgesagt worden. Was der Hintergrund ist.

Weissenfels/MZ - Die schlechte Nachricht kam am Dienstagmittag: Die Stadt Weißenfels hat kurzfristig den diesjährigen Adventsmarkt in der Neustadt abgesagt. „Die allgegenwärtige Krankheitswelle hat nun auch unseren Markt getroffen“, so Stadtsprecherin Katharina Vokoun in einer Pressemitteilung.

Nachdem mehrere Teilnehmer aufgrund von Krankheit abgesagt haben, habe man sich entschlossen, die dritte Ausgabe des Marktes komplett zu streichen.

Zahlreiche Akteure und engagierte Bewohner der Neustadt hatten ein breites Angebot für das vorweihnachtliche Treiben in dem Stadtteil auf die Beine gestellt. In neun Hütten und auf einer Bühne sollte den Besuchern rund um den Märchenbrunnen ein buntes Programm geboten werden.