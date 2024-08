Nach der Commerzbank zieht sich auch die Postbank aus Weißenfels zurück. Schon in einem Monat soll die Filiale im historischen Postgebäude Geschichte sein.

Die Postbank schließt zum 1. Oktober ihre Filiale in der Weißenfelser Hauptpost in der Saalstraße.

Weißenfels - Es ist nur ein kleiner Aushang, der aber große Wellen schlagen dürfte. Die Postbank hat angekündigt, dass sie ihre Filiale in der Weißenfelser Saalstraße zum 1. Oktober dieses Jahres schließen wird. Für die Kunden des Geldinstituts bedeutet das künftig weite Wege. Als nächstgelegene Filiale für eine Finanzberatung wird auf dem Aushang die Postbank-Niederlassung in der Großen Steinstraße 72 in Halle angegeben. Ob mit dem Auto oder dem Nahverkehr - bis dahin ist es ein weiter Weg.