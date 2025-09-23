Kohleausstieg im Burgenlandkreis Weißenfelser Oberbürgermeister sorgt sich: Kann die AfD Strukturwandelprojekte stoppen?
Die starken Ergebnisse der Rechtspopulisten bei einer Umfrage im Land beunruhigen den Weißenfelser CDU-Oberbürgermeister Martin Papke. Was die AfD zur Zukunft des Kohleabbaus in der Region sagt.
23.09.2025, 06:00
Weissenfels/MZ. - Obwohl kein Vertreter der Partei anwesend war und sie nicht namentlich erwähnt wurde, war die AfD bei der jüngsten Verbandsversammlung für das an der A 9 und B 91 bei Weißenfels geplante Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (Ikig) der Elefant im Raum. Anlass dürfte die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap gewesen sein, laut der die AfD in Sachsen-Anhalt mit 39 Prozent der Stimmen rechnen könnte, während die CDU nur auf 27 Prozent kam.