weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Kohleausstieg im Burgenlandkreis: Weißenfelser Oberbürgermeister sorgt sich: Kann die AfD Strukturwandelprojekte stoppen?

Kohleausstieg im Burgenlandkreis Weißenfelser Oberbürgermeister sorgt sich: Kann die AfD Strukturwandelprojekte stoppen?

Die starken Ergebnisse der Rechtspopulisten bei einer Umfrage im Land beunruhigen den Weißenfelser CDU-Oberbürgermeister Martin Papke. Was die AfD zur Zukunft des Kohleabbaus in der Region sagt.

Von Martin Walter 23.09.2025, 06:00
Unter Gostau mit dem Tagebausee und weiteren Dörfern südlich von Lützen schlummert noch viel Kohle. Würde eine mögliche AfD-Landesregierung den Rohstoff abbauen wollen?
Unter Gostau mit dem Tagebausee und weiteren Dörfern südlich von Lützen schlummert noch viel Kohle. Würde eine mögliche AfD-Landesregierung den Rohstoff abbauen wollen? Foto: Vincent Grätsch

Weissenfels/MZ. - Obwohl kein Vertreter der Partei anwesend war und sie nicht namentlich erwähnt wurde, war die AfD bei der jüngsten Verbandsversammlung für das an der A 9 und B 91 bei Weißenfels geplante Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (Ikig) der Elefant im Raum. Anlass dürfte die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap gewesen sein, laut der die AfD in Sachsen-Anhalt mit 39 Prozent der Stimmen rechnen könnte, während die CDU nur auf 27 Prozent kam.