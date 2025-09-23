Die starken Ergebnisse der Rechtspopulisten bei einer Umfrage im Land beunruhigen den Weißenfelser CDU-Oberbürgermeister Martin Papke. Was die AfD zur Zukunft des Kohleabbaus in der Region sagt.

Unter Gostau mit dem Tagebausee und weiteren Dörfern südlich von Lützen schlummert noch viel Kohle. Würde eine mögliche AfD-Landesregierung den Rohstoff abbauen wollen?

Weissenfels/MZ. - Obwohl kein Vertreter der Partei anwesend war und sie nicht namentlich erwähnt wurde, war die AfD bei der jüngsten Verbandsversammlung für das an der A 9 und B 91 bei Weißenfels geplante Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (Ikig) der Elefant im Raum. Anlass dürfte die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap gewesen sein, laut der die AfD in Sachsen-Anhalt mit 39 Prozent der Stimmen rechnen könnte, während die CDU nur auf 27 Prozent kam.