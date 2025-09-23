Görzig gewinnt auf Landesebene Silber beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und bekommt 2.500 Euro Preisgeld. Der Heimatverein richtet erstmals ein Kinderfest aus.

Kinderfest und Silbermedaille: Görzig hat gleich doppelt Grund zu feiern

Frida Woit fegte mit einem vom Akku-Schrauber angetriebenen Bobby-Car über die Rennstrecke. Starthilfe gab es von Glen Körner.

Görzig/Magdeburg/MZ. - Bobbycars sind Plastikautos, auf denen Kleinkinder über den Boden rutschen können. Oder man baut hinten an das Auto einen Akkuschrauber – dann geht es deutlich schneller vorwärts. Zu sehen war das am Sonnabend beim Görziger Kinderfest, das der Heimatverein organisiert hatte.