Wettbewerb Kinderfest und Silbermedaille: Görzig hat gleich doppelt Grund zu feiern
Görzig gewinnt auf Landesebene Silber beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und bekommt 2.500 Euro Preisgeld. Der Heimatverein richtet erstmals ein Kinderfest aus.
23.09.2025, 08:00
Görzig/Magdeburg/MZ. - Bobbycars sind Plastikautos, auf denen Kleinkinder über den Boden rutschen können. Oder man baut hinten an das Auto einen Akkuschrauber – dann geht es deutlich schneller vorwärts. Zu sehen war das am Sonnabend beim Görziger Kinderfest, das der Heimatverein organisiert hatte.