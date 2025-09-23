weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Urologie-Preis: Bundesweite Auszeichnung - Was macht das „Urologicum“ in Mansfeld-Südharz so besonders?

Urologie-Preis Bundesweite Auszeichnung - Was macht das „Urologicum“ in Mansfeld-Südharz so besonders?

Das „Urologicum“ in Mansfeld-Südharz sorgt bundesweit für Furore. Nun wurde die Praxisgemeinschaft im Fachbereich Urologie mit dem Alexander-von-Lichtenberg-Preis ausgezeichnet. Wie das Konzept die Jury überzeugt hat und wie man die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum verbessern will.

Von Joel Stubert 23.09.2025, 08:41
Der Leiter des „Urologicums“, Ralf Eckert (links), sein Stellvertreter Felix Lindner (rechts) und Praxismanager Tobias Werthmann (Mitte) durften sich in Hamburg über den Alexander-von-Lichtenberg-Preis freuen.
Der Leiter des „Urologicums“, Ralf Eckert (links), sein Stellvertreter Felix Lindner (rechts) und Praxismanager Tobias Werthmann (Mitte) durften sich in Hamburg über den Alexander-von-Lichtenberg-Preis freuen. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Montag um 8 Uhr in Sangerhausen. Die Woche ist noch jung, aber dennoch ist bereits jetzt höchste Konzentration gefragt.