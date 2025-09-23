Urologie-Preis Bundesweite Auszeichnung - Was macht das „Urologicum“ in Mansfeld-Südharz so besonders?
Das „Urologicum“ in Mansfeld-Südharz sorgt bundesweit für Furore. Nun wurde die Praxisgemeinschaft im Fachbereich Urologie mit dem Alexander-von-Lichtenberg-Preis ausgezeichnet. Wie das Konzept die Jury überzeugt hat und wie man die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum verbessern will.
23.09.2025, 08:41
Sangerhausen/MZ. - Montag um 8 Uhr in Sangerhausen. Die Woche ist noch jung, aber dennoch ist bereits jetzt höchste Konzentration gefragt.