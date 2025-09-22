Tagesangebot Kohlroulade als Renner Nach Wiedereröffnung: Was sich im Restaurant im Hotel „Alte Schmiede“ Naumburg alles geändert hat
Nach mehrjähriger Schließung wegen fehlenden Personals ist das Restaurant im Hotel „Alte Schmiede“ am Naumburger Lindenring wieder geöffnet.
Aktualisiert: 23.09.2025, 08:54
Naumburg - In der Gastronomiebranche haben die Corona-Jahre für erhebliche Verwerfungen gesorgt: Als nach den Lockdowns endlich wieder geöffnet werden durfte, war das Personal vielfach in andere Wirtschaftszweige gewechselt – ein Phänomen, von dem auch das Restaurant im Hotel „Alte Schmiede“ in Naumburg betroffen war, das seitdem kein reguläres A-la-carte-Geschäft mehr anbot, sondern nur noch allein zur Frühstücks- respektive Pausenversorgung der Hotel- und Tagungsgäste sowie punktuell für vorbestellte Feiern in Betrieb war.