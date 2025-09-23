Beim Regionalverband der Gartenfreunde scheiterte die geplante Vorstandswahl wegen Unklarheiten. Interne Konflikte belasten den Verband, während die Zukunft ungewiss bleibt.

Streit statt Neuanfang: Die geplante Vorstandswahl im Regionalverband der Gartenfreunde Zeitz und Umgebung endet ergebnislos.

Zeitz/MZ. - Herbstblumen in allen Farben strecken sich über Gartenzäune und wiegen sich im sanften Wind. Beim Regionalverband der Gartenfreunde Weiße Elster Zeitz und Umgebung hingegen geht es recht stürmisch zu: „Hier werden private Querelen auf den Rücken der Vereinsvorsitzenden ausgetragen“, sagt ein Verbandsmitglied, das lieber nicht genannt werden möchte, vorwurfsvoll. „Es gibt sogar Vereinsvorsitzende, die extra für die geplante Vorstandswahl ihren Urlaub verschoben haben. Und dann müssen alle unverrichteter Dinge gehen.“