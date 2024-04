Das Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels, in dem auch das Museum untergebracht ist

Weißenfels/MZ. - Das Museum Weißenfels im Schloss Neu-Augustusburg hat ab sofort eine neue Telefonnummer und eine neue E-Mail-Adresse. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die Einrichtung in der Zeitzer Straße 4 sein „technisch neu vernetzt worden“, hieß es. Museum Weißenfels: Telefon: 03443/37 04 00, E-Mail: [email protected]; Öffnungszeiten: April bis September Die.-So./feiertags 10 bis 17 Uhr; an jedem letzten Mittwoch im Monat Eintritt kostenfrei