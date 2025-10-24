Adele Kurkowski hat das Geschäft Möbel-Göpfert in der Weißenfelser Marienstraße von ihren Eltern übernommen. Neben Wohn- Schlaf- und Badmöbeln ist sie vor allem auf die Planung, Beratung und Verkauf von Einbauküchen spezialisiert.

Foto: Göpfert