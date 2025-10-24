Möbel Göpfert wächst weiter Weißenfelser Möbelzulieferer investiert elf Millionen Euro in Standort
Firma Möbel-Göpfert beliefert von Weißenfels aus namhafte Markenküchen-Hersteller. Warum man jetzt elf Millionen Euro in den Standort investiert und wie das Erfolgsrezept lautet.
24.10.2025, 06:00
Weißenfels - Maschinen rattern, Plattensägen schneiden Holzbauteile maßgenau zu. Anschließend werden sie direkt vor Ort individuell mit den gewünschten Farben, Fronten und Dekoren versehen. Rund 15.000 fertig verarbeitetet Bauteile verlassen täglich das Werk der Göpfert-Möbelteile in Weißenfels.