Möbel Göpfert wächst weiter Weißenfelser Möbelzulieferer investiert elf Millionen Euro in Standort

Firma Möbel-Göpfert beliefert von Weißenfels aus namhafte Markenküchen-Hersteller. Warum man jetzt elf Millionen Euro in den Standort investiert und wie das Erfolgsrezept lautet.

Von Meike Ruppe-Schmidt 24.10.2025, 06:00
Adele Kurkowski hat das Geschäft Möbel-Göpfert in der Weißenfelser Marienstraße von ihren Eltern übernommen. Neben Wohn- Schlaf- und Badmöbeln ist sie vor allem auf die Planung, Beratung und Verkauf von Einbauküchen spezialisiert.
Weißenfels - Maschinen rattern, Plattensägen schneiden Holzbauteile maßgenau zu. Anschließend werden sie direkt vor Ort individuell mit den gewünschten Farben, Fronten und Dekoren versehen. Rund 15.000 fertig verarbeitetet Bauteile verlassen täglich das Werk der Göpfert-Möbelteile in Weißenfels.