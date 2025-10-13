Menschen aus der Gesundheitsbranche und weitere Bürger diskutieren in Weißenfels zur aktuellen Lage. Was sie anprangern und welche Lösungsansätze gesehen werden.

Podiumsteilnehmer und Gäste diskutierten bei der Veranstaltung „Blickwinkel Medizin und Pflege“ in Schumanns Garten in Weißenfels.

Weissenfels/MZ. - Die Kosten für Pflegeheimplätze steigen in astronomische Höhen. Menschen kommen immer schwieriger an Arzttermine und Behindertenausweise heran und auch die Krankenhausreform bereitet Sorgen. Bei der Veranstaltung „Blickwinkel Medizin und Pflege“ in Schumanns Garten in Weißenfels wurden vorige Woche all diese und weitere Kritikpunkte laut. Dazu eingeladen hatte die CDU-Landtagsfraktion, die seit zwei Jahrzehnten stärkste Regierungspartei in Sachsen-Anhalt ist und somit selbst eine gewisse Verantwortung gegenüber der momentanen Lage trägt. Die MZ fasst einige Punkte zusammen.