Die Weißenfelser Handelsgesellschaft plant, die Absatzmärkte für die Produkte ihrer Tochterfirmen zu erweitern. Wie 2025 für das Unternehmen lief und was das Vater-Sohn-Chef-Gespann kritisiert.

Weißenfelser Handelsgesellschaft möchte Filinchen und Co. nach Vietnam und in weitere südostasiatische Länder exportieren

Michael und Sohn Markus Heinemann, die beiden Chefs der Weißenfelser Handelgesellschaft, blicken zuversichtlich aufs neue Jahr, doch haben auch Forderungen an die Politik.

Weissenfels/MZ. - „Filinchen für Mexiko“, titelte die Weißenfelser MZ-Lokalausgabe Ende 2024, beliefert die Weißenfelser Handelsgesellschaft (WHG) seit dem Jahr doch auch das mittelamerikanische Land ebenso wie zuvor bereits den Nachbarn im Norden, die USA, mit den diversen Waffelbrot-Varianten des Tochterunternehmens, der Gutena Nahrungsmittelgesellschaft. Nun, ein wenig mehr als ein Jahr später, möchte das Unternehmen seine Fühler in eine weitere Weltregion ausstrecken: Südostasien.