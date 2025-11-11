Das Bowlingcenter in Weißenfels-Süd hatte erst Anfang des Jahres seinen Betreiber gewechselt. Warum man bei„Rainbow-Bowling“ nun bereits nach einem Nachfolger Ausschau hält.

Benjamin Herbst (l.) und Alex Matthes haben erst im April das Weißenfelser Bowlingcenter übernommen. Nun suchen sie einen Nachfolger.

Weißenfels/MZ. - Gerade einmal acht Monate ist es her, dass das Bowlingcenter in Weißenfels seinen Betreiber gewechselt hat. Doch nun könnte es bald schon wieder so weit sein. Denn seit vergangenem Freitag findet man auf dem Online-Portal „Kleinanzeigen“ ein Inserat, in dem zum 1. Dezember nach einem Nachfolger für das Bowlingcenter in der Nikolaus-Otto-Straße gesucht wird. Für einen Mietpreis von monatlich 5.500 Euro wird dort ein „volleingerichtetes Bowlingcenter“ angeboten.