weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Stark für das Leben auf dem Land: Rödgen macht es nachhaltig - Der Weihnachtsbaum kommt auf Dauer in die Erde

Stark für das Leben auf dem Land Rödgen macht es nachhaltig - Der Weihnachtsbaum kommt auf Dauer in die Erde

In Rödgen geht man mit der Zeit. Engagierte Dorfbewohner pflanzen jetzt eine Tanne, die nicht nur zur Weihnachtszeit Freude bringen soll. Warum das nicht selbstverständlich ist.

Von Ulf Rostalsky 11.11.2025, 08:00
Gemeinsam gelingt viel. Die Mitglieder des Vereins „Rödgen 1209“ bringen ihren neuen Weihnachtsbaum in Position. Er soll dauerhaft wachsen.
Gemeinsam gelingt viel. Die Mitglieder des Vereins „Rödgen 1209“ bringen ihren neuen Weihnachtsbaum in Position. Er soll dauerhaft wachsen. (Foto: Ulf Rostalsky)

Rödgen/MZ. - Der Plan klingt einfach. Ein Nadelbaum wird auf dem Dorfanger gepflanzt und soll dort vor allen Dingen in der Weihnachtszeit für Freude sorgen. „Nachhaltig ist die Idee auf jeden Fall“, meint Annett Westphal. Sie ist Ortsbürgermeisterin in Rödgen und macht auch mit im Verein „Rödgen 1209.“