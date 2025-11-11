Stark für das Leben auf dem Land Rödgen macht es nachhaltig - Der Weihnachtsbaum kommt auf Dauer in die Erde
In Rödgen geht man mit der Zeit. Engagierte Dorfbewohner pflanzen jetzt eine Tanne, die nicht nur zur Weihnachtszeit Freude bringen soll. Warum das nicht selbstverständlich ist.
11.11.2025, 08:00
Rödgen/MZ. - Der Plan klingt einfach. Ein Nadelbaum wird auf dem Dorfanger gepflanzt und soll dort vor allen Dingen in der Weihnachtszeit für Freude sorgen. „Nachhaltig ist die Idee auf jeden Fall“, meint Annett Westphal. Sie ist Ortsbürgermeisterin in Rödgen und macht auch mit im Verein „Rödgen 1209.“