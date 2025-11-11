500 Jahre nach dem Bauernkrieg Wie Stolberg an den Bauernkrieg und Thomas Müntzer erinnert - auch künftig
Das zu Ende gehende Gedenkjahr unter dem Motto „Gerechtigkeyt“ hat der Stadt Stolberg und dem Südharz vielfältige Höhepunkte beschert.
Stolberg/MZ. - Wenn Stadtführerin Elke Franke ihre Gäste durch Stolberg (Mansfeld-Südharz) führt, endet die Tour am 1989 eingeweihten Thomas-Müntzer-Denkmal vorm Rathaus. „Anfangs waren die Stolberger nicht ganz glücklich damit“, sagt sie. Doch es blieb.