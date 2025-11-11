Am 10. November erinnerten Bürgerinnen und Bürger in Aschersleben auf dem jüdischen Friedhof an die Pogrome des Jahres 1938. Bei der Gedenkveranstaltung stand die Erinnerung an die jüdische Händlerfamilie Crohn im Mittelpunkt – ein Zeichen gegen das Vergessen und für die Wiederherstellung des historischen Ortes.

Gedenken in Aschersleben: Erinnerung an die Pogrome von 1938 auf dem jüdischen Friedhof

Lea Baerthold sorgte auf der Klarinette für die musikalische Begleitung der Gedenkveranstaltung.

Aschersleben/MZ. - Der 9. November ist in Deutschland bekanntermaßen ein geschichtsträchtiger Tag – im positiven, ebenso wie im negativen Sinne. Im Jahr 1938 kam es an diesem Tag vielerorts zu Angriffen unter anderem auf jüdische Geschäfte und Synagogen – so auch in Aschersleben, wo in der Nacht zum 10. November die Synagoge zerstört wurde.