30 Schüler in einer Klasse So schätzen Schulleitung und Klassenlehrerin die Lage an der Grundschule Allstedt ein
Sozialausschuss in Allstedt beschäftigt sich mit der Unterbesetzung an der Grundschule. Wie der Zuzug von Großfamilien für Probleme sorgt.
11.11.2025, 11:16
Allstedt/MZ. - Wie groß ist der Lehrermangel an der Grundschule in Allstedt? Nicht so schlimm, dass die Unterrichtsversorgung in dramatischem Ausmaß nicht mehr abgedeckt werden könnte. Das jedenfalls hat Schulleiterin Katja Reger jetzt in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses erklärt.