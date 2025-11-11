weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. 30 Schüler in einer Klasse: So schätzen Schulleitung und Klassenlehrerin die Lage an der Grundschule Allstedt ein

Sozialausschuss in Allstedt beschäftigt sich mit der Unterbesetzung an der Grundschule. Wie der Zuzug von Großfamilien für Probleme sorgt.

Von Grit Pommer 11.11.2025, 11:16
Die Grundschule in Allstedt.
Die Grundschule in Allstedt. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Wie groß ist der Lehrermangel an der Grundschule in Allstedt? Nicht so schlimm, dass die Unterrichtsversorgung in dramatischem Ausmaß nicht mehr abgedeckt werden könnte. Das jedenfalls hat Schulleiterin Katja Reger jetzt in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses erklärt.