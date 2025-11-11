weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. 70 Jahre Rassegeflügelverein Jessen: Erst große Jubiläumsschau in Seyda geplant – doch dann kam die Geflügelpest

Der Rassegeflügelverein Elbe/Elsterland hat eigentliche seine Jubliäumsschau geplant. Trotz behördlicher Genehmigung herrscht nun Verunsicherung unter den Züchtern.

11.11.2025, 12:00
Robert Kühn bei einer früheren Geflügelschau in Seyda.
Robert Kühn bei einer früheren Geflügelschau in Seyda. (Foto: Frank Grommisch, Archiv)

Seyda/MZ. - Eigentlich, teilt der Vorsitzende des Rassegeflügelvereins Elbe/Elsterland - Jessen, Robert Kühn, mit, sollte am 15. und 16. November in Seyda die große Jubiläumsschau zum 70-jährigen Bestehen des Vereins stattfinden.