Der Rassegeflügelverein Elbe/Elsterland hat eigentliche seine Jubliäumsschau geplant. Trotz behördlicher Genehmigung herrscht nun Verunsicherung unter den Züchtern.

Erst große Jubiläumsschau in Seyda geplant – doch dann kam die Geflügelpest

Robert Kühn bei einer früheren Geflügelschau in Seyda.

Seyda/MZ. - Eigentlich, teilt der Vorsitzende des Rassegeflügelvereins Elbe/Elsterland - Jessen, Robert Kühn, mit, sollte am 15. und 16. November in Seyda die große Jubiläumsschau zum 70-jährigen Bestehen des Vereins stattfinden.