Warum die Ausstellung des Rassegeflügelvereins Elbe/Elsterland Jessen in Seyda eine ganz besondere ist

Die Ausstellung des Rassegeflügelvereins Elbe/Elsterland Jessen in Seyda ist eine besondere. Worauf sich die Besucher am Wochenende freuen können.

Detlef Richter aus Drahnsdorf bei Luckau hat am Donnerstag in Seyda die ausgestellten Tauben bewertet. Die Höchstnote „vorzüglich“ gab es für dieses Tier der Rasse Deutsche Schautauben.

Seyda/MZ - Die Käfige im Vereinsheim in Seyda sind besetzt. Die Vorbereitungen für die Ausstellung laufen, etwa der Aufbau einer Verlosung, damit ab Sonnabend die Besucher empfangen werden können.

Doch am Donnerstag fallen bereits wichtige Entscheidungen, denn zwei Preisrichter haben die 167 Tiere bewertet. Detlef Richter ist sehr zufrieden mit dem bisher Gesehenen. Er weist auf eine Deutsche Schautaube, die mit dem Prädikat „vorzüglich“ bewertet werden konnte. Auch ein Tier der Rasse Starwitzer Flügelsteller hält er für besonders erwähnenswert. Anhand der Bewertungen der beiden Preisrichter wird der Champion der Ausstellung ermittelt, der das beste Tier der Schau stellt. Außerdem werden Vereinsmeistertitel in den Kategorien Wassergeflügel, große Hühner, Tauben und Zwerghühner vergeben.

Für die Ausstellung wurden Absprachen mit dem Veterinäramt der Kreisverwaltung Wittenberg getroffen, berichtet Ausstellungsleiter Karl-Heinz Klopsch, auch im Hinblick wegen der drohenden Stallpflicht, die derzeit auf Wittenberg begrenzt ist (die MZ berichtete). „Damit wir die Schau nun auch durchführen können.“ Er und andere an der Organisation Beteiligten freuen sich zudem über das neue Domizil, das sie nun ständig nutzen können.

Das Vereinsheim in Seyda wird jetzt von den Jessener Geflügelzüchtern genutzt. Am Wochenende ist hier Ausstellung. Foto: Frank Grommisch

Seydaer aufgenommen

Es ist die erste Ausstellung des Rassegeflügelvereins Elbe/Elsterland in Seyda. Zu den Hintergründen erklärt Vorsitzender Robert Kühn, dass die Zahl der Geflügelzüchter in Seyda stark geschrumpft war, so dass sie den Verein auflösten. Einige der Geflügelfreunde haben den Weg in die Jessener Gemeinschaft gefunden. Zudem stellte sich die Frage, was aus dem Vereinsheim der Seydaer werden soll.

Der bisherige Vorsitzende Karl-Heinz Klopsch habe sich sehr darum bemüht, dass es nun das Domizil der Jessener Geflügelzüchter ist. Die Stadtverwaltung Jessen habe hier unkompliziert unterstützt, sagt Robert Kühn anerkennend. Für die Mitglieder sei es jetzt einfacher, eine Ausstellung vorzubereiten, nennt er einen Vorteil. Er kann da bereits auf Erfahrungen der vergangenen Tage verweisen. Der alte Verein, seit 1955 besteht er bereits, habe ein neues Zuhause gefunden. Das sei schön, sagt Robert Kühn. Ebenso, dass wieder jüngere Züchter den Weg in die Gemeinschaft finden. Rund 20 Mitglieder seien sie jetzt insgesamt.

Wechsel an der Spitze

Robert Kühn ist noch nicht einmal einen Monat im Amt, lässt er wissen. Mitte Oktober sei die Wahl erfolgt. Er ist den Unterstützern des Vereins sehr dankbar, dass sie der Gemeinschaft auch in diesen Zeiten zur Seite stehen. „Das ist großartig.“ Einige Neuerungen wird es geben. Dazu gehören auch eine eigene Internetseite, die gerade im Aufbau ist (www.rgv-elbe-elsterland.de) sowie der Auftritt der Geflügelfreunde in sozialen Medien.

Der Verein bestand 2020 nunmehr 65 Jahre. Dieser besondere Jahrestag konnte noch nicht gefeiert werden. Das soll möglichst im Dezember nachgeholt werden, in einer Weihnachtsfeier im Kreise der Vereinsmitglieder, kündigt Robert Kühn an.

Die Rassegeflügelausstellung in Seyda kann am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr besucht werden. Es gelten die 3G-Regeln.