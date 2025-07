Scorpions begrüßen Fans in Hannover mit Durchsage am Bahnhof

Auf die per Bahn anreisenden Fans der Rockband Scorpions wartet am Hauptbahnhof Hannover eine Überraschung. (Archivbild)

Hannover - Wer am Nachmittag mit dem Zug nach Hannover reist, kann sich auf eine ganz besondere Stimme aus den Lautsprechern am Bahnhof freuen. „Hallo, hier ist Klaus Meine von den Scorpions. Willkommen in Hannover – unserer Heimatstadt. Passt auf euch auf, nehmt Rücksicht aufeinander und freut euch auf eine unvergessliche Show. Hannover rockt“, wird dann durchgesagt.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, soll die kurze Grußbotschaft des Scorpions-Sängers ab dem Nachmittag etwa alle fünf Minuten am Hauptbahnhof und am S-Bahnhof Linden-Fischerhof abgespielt werden. Die Ansage habe Meine eigens für die Bahnhöfe in Hannover eingesprochen. Bereits im Mai gab es von Billie Eilish Durchsagen anlässlich ihrer Konzerte in Berlin und Köln.

Die Scorpions wurden 1965 von Gitarrist Rudolf Schenker (76) in der Nähe von Hannover gegründet, 1969 kam Klaus Meine hinzu. Weitere Mitglieder sind Matthias Jabs (Gitarre), Pawel Mąciwodat (Bass) und Mikkey Dee (Schlagzeug). Am Abend geben sie in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ihr einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr. Als Gäste sind unter anderem die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest und der US-amerikanische Rockstar Alice Cooper (77) angekündigt. Das Stadionkonzert ist ausverkauft.