Lights-on-Event, die Black Days und mehr: Das Halle Leipzig The Style Outlets hat einige besondere Aktionen vorbereitet.

November im magischen Glanz - So stimmt das Outlet an der A9 auf die Winter- und Weinachtszeit ein

Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets stimmt seine Besucher im November auf die kommende Winter- und Feiertagssaison ein.

Lights on-Event als Highlight im Halle Leipzig The Style Outlets

Ein besonderes Highlight ist das Lights on-Event am Sonnabend, 15. November. An diesem Tag wird laut Mitteilung die festliche Beleuchtung des Centers eingeschaltet und taucht das Halle Leipzig The Style Outlets in einen magischen Glanz. Der Tag wird festlich eingeläutet: Gegen 13.30 Uhr stimmt ein Kinderchor der Brehnaer Grundschule „Pestalozzi“ die Besucher mit Liedern auf die kommende Feiertagszeit ein. Mit Einbruch der Dämmerung, gegen 16 Uhr, werden dann die Lichter eingeschaltet.

Zusätzlich können die Gäste an Bastelaktionen teilnehmen und kreative Feiertagsgeschenke oder Deko gestalten. Ein besonderes Highlight ist außerdem eine Lotterie, deren gesamte Erlöse an eine gemeinnützige Organisation in der Region gespendet werden. Jeder Teilnehmer gewinnt garantiert eine kleine Aufmerksamkeit und mit etwas Glück wartet als Hauptpreis ein 500-Euro-Shopping-Gutschein.

Auch der Weihnachtsmann wird bereits vor Ort sein und sich die Wünsche der kleinen Besucher anhören. Währenddessen können sich die erwachsenen Besucher mit einem kostenlosen Glühwein aufwärmen.

„Der November markiert für uns den Start in die schönste Zeit des Jahres. Mit unserem Lights on-Event, das wir gemeinsam mit der Pestalozzi-Grundschule in Brehna gestalten, und den vielfältigen Shopping-Aktionen für frühzeitige Feiertagsgeschenke möchten wir unseren Besuchern eine besondere Saison bescheren und sie auf die kommenden Festtage einstimmen“, erläutert Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets. Auch am Buß- und Bettag, 19. November, öffnet die Einrichtung laut Information seine Türen und bietet einen extra Shuttlebus für eine bequeme Anreise.

Black Days mit Black Friday und Late Night Shopping als Höhepunkt

Vom 17. November bis zum 1. Dezember finden zudem die Black Days statt, die mit spannenden Angeboten aufwarten. So auch am Super Thursday, 27. November. Da erhalten Besucher ab einem Einkaufswert von 150 Euro einen festlichen Baumanhänger aus Holz mit LED-Licht, den sie an der Center-Information abholen können. Am Black Friday, 28. November, lädt das Center zum Late Night Shopping mit verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr ein.