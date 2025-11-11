weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Geflügelzucht in Aschersleben: Aschersleben wird zum Treffpunkt der Mövchenzüchter Europas

Geflügelzucht in Aschersleben Aschersleben wird zum Treffpunkt der Mövchenzüchter Europas

Über 500 edle Mövchen und Züchter aus sieben Nationen treffen sich in Aschersleben zum 50. Jubiläum des Europäischen Mövchen-Clubs.

Von Katrin Wurm 11.11.2025, 12:30
Dominique Kimmel aus Frankreich ist Präsident des Europäischen Mövchen Clubs.
Dominique Kimmel aus Frankreich ist Präsident des Europäischen Mövchen Clubs. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ. - Ein Franzose in Aschersleben – das kommt vor, ist diesmal aber mit einem besonderen Anlass verbunden. Dominique Kimmel aus Frankreich ist zu Gast in der Eine-Stadt. Der leidenschaftliche Taubenzüchter und Präsident des Europäischen Mövchen-Clubs (EMC) nimmt an der Jubiläumsschau „50 Jahre EMC 1975“ teil, die am Wochenende im Vereinshaus des Geflügelzuchtvereins (GZV) „Ascania“ stattfindet.