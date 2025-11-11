Über 500 edle Mövchen und Züchter aus sieben Nationen treffen sich in Aschersleben zum 50. Jubiläum des Europäischen Mövchen-Clubs.

Dominique Kimmel aus Frankreich ist Präsident des Europäischen Mövchen Clubs.

Aschersleben/MZ. - Ein Franzose in Aschersleben – das kommt vor, ist diesmal aber mit einem besonderen Anlass verbunden. Dominique Kimmel aus Frankreich ist zu Gast in der Eine-Stadt. Der leidenschaftliche Taubenzüchter und Präsident des Europäischen Mövchen-Clubs (EMC) nimmt an der Jubiläumsschau „50 Jahre EMC 1975“ teil, die am Wochenende im Vereinshaus des Geflügelzuchtvereins (GZV) „Ascania“ stattfindet.