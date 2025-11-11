Kinderautos made in Zeitz Historische Kinderfahrzeuge im Museum Schloss Moritzburg Zeitz: Wie der Fahrspaß von anno dazumal aussah
Das Deutsche Kinderwagenmuseum im Museum Schloss Moritzburg Zeitz präsentiert historische Kinderfahrzeuge aus der Produktion von E.A. Naether. Worum es dabei geht.
11.11.2025, 13:34
Zeitz/MZ. - Jedes Spielwaren- oder Verkehrsmuseum in Deutschland könnte ab sofort neidisch auf Zeitz blicken. Denn das Deutsche Kinderwagenmuseum im Schloss Moritzburg hat seine Bestände um ein kostbares Kapitel erweitert: Eine außergewöhnliche Sammlung historischer Kinderfahrzeuge aus der Produktion von E.A. Naether Zeitz bereichert nun die Ausstellung und weitet damit den Blick auf das gesamte Produktionsspektrum dieser einst weltweit bekannten Marke.