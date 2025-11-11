weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Kinderautos made in Zeitz: Historische Kinderfahrzeuge im Museum Schloss Moritzburg Zeitz: Wie der Fahrspaß von anno dazumal aussah

Kinderautos made in Zeitz Historische Kinderfahrzeuge im Museum Schloss Moritzburg Zeitz: Wie der Fahrspaß von anno dazumal aussah

Das Deutsche Kinderwagenmuseum im Museum Schloss Moritzburg Zeitz präsentiert historische Kinderfahrzeuge aus der Produktion von E.A. Naether. Worum es dabei geht.

Von Petrik Wittwika 11.11.2025, 13:34
Werner heißt der Junge im Naether-Tretauto, der hier so voller Stolz im Jahr 1930 in die Kamera blickt. Die einst sicher fürs Familienalbum gedachte Aufnahme, die jetzt historische Bedeutung hat, entstand am Obersee in Berlin-Lichtenberg.
Werner heißt der Junge im Naether-Tretauto, der hier so voller Stolz im Jahr 1930 in die Kamera blickt. Die einst sicher fürs Familienalbum gedachte Aufnahme, die jetzt historische Bedeutung hat, entstand am Obersee in Berlin-Lichtenberg. Foto: Archiv Petrik Wittwika

Zeitz/MZ. - Jedes Spielwaren- oder Verkehrsmuseum in Deutschland könnte ab sofort neidisch auf Zeitz blicken. Denn das Deutsche Kinderwagenmuseum im Schloss Moritzburg hat seine Bestände um ein kostbares Kapitel erweitert: Eine außergewöhnliche Sammlung historischer Kinderfahrzeuge aus der Produktion von E.A. Naether Zeitz bereichert nun die Ausstellung und weitet damit den Blick auf das gesamte Produktionsspektrum dieser einst weltweit bekannten Marke.