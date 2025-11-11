Das Deutsche Kinderwagenmuseum im Museum Schloss Moritzburg Zeitz präsentiert historische Kinderfahrzeuge aus der Produktion von E.A. Naether. Worum es dabei geht.

Historische Kinderfahrzeuge im Museum Schloss Moritzburg Zeitz: Wie der Fahrspaß von anno dazumal aussah

Werner heißt der Junge im Naether-Tretauto, der hier so voller Stolz im Jahr 1930 in die Kamera blickt. Die einst sicher fürs Familienalbum gedachte Aufnahme, die jetzt historische Bedeutung hat, entstand am Obersee in Berlin-Lichtenberg.

Zeitz/MZ. - Jedes Spielwaren- oder Verkehrsmuseum in Deutschland könnte ab sofort neidisch auf Zeitz blicken. Denn das Deutsche Kinderwagenmuseum im Schloss Moritzburg hat seine Bestände um ein kostbares Kapitel erweitert: Eine außergewöhnliche Sammlung historischer Kinderfahrzeuge aus der Produktion von E.A. Naether Zeitz bereichert nun die Ausstellung und weitet damit den Blick auf das gesamte Produktionsspektrum dieser einst weltweit bekannten Marke.