weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Emotionale Proklamation in Elster: Prinzenpaar erfüllt letzten Wunsch

Närrischer Auftakt in Elster Emotionale Proklamation: Prinzenpaar erfüllt letzten Wunsch des Vaters - mit Fotogalerie

Der Elsteraner Carneval Verein ruft Helau mit neuen Prinzenpaaren. Welche Premiere es zur Proklamation noch gab.

Von Annette Schmidt Aktualisiert: 11.11.2025, 14:59
Die Narren übernehmen die Macht in Elster. Bürgermeister Peter Müller (Mitte) übergibt den Schlüssel der Stadt an Prinz Sven Meihofer.
Die Narren übernehmen die Macht in Elster. Bürgermeister Peter Müller (Mitte) übergibt den Schlüssel der Stadt an Prinz Sven Meihofer. (Foto: Annette Schmidt)

Elster/MZ - Mit dem Beginn der fünften Jahreszeit zog an diesem Sonntag der närrische Hofstaat des Elsteraner Carneval Vereins (ECV) in Elster ein und übernahm symbolisch das Rathaus von Bürgermeister Peter Müller und Ortsbürgermeister Michael Kulze (beide Freie Wähler).