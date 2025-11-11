Ein 39-Jähriger war vor einem Jahr in Bitterfeld von der Polizei gestellt worden. Der Prozess dauert dank eines Geständnisses nur zwei Tage.

Crystal, Cannabis und 9.000 Euro im Gepäck - Welche Strafe ein Drogenkurier nach Geständnis bekommt

Das Urteil wurde vor dem Landgericht verhängt.

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Mit über 9.000 Euro in bar, 75 Gramm Crystal Meth und 112 Gramm Cannabis wurde er vor einem Jahr in Bitterfeld von der Polizei gestellt – jetzt hat ihn das Landgericht Dessau-Roßlau unter anderem wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Urteil gegen den 39-jährigen Mann aus Bitterfeld-Wolfen ist noch nicht rechtskräftig.