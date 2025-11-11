Ein Verkehrsunfall in der Oechelhaeuserstraße hat in der Nacht zum Sonntag, 9. November, die Polizei beschäftigt.

Dessau/MZ. - Ein Verkehrsunfall in der Oechelhaeuserstraße hat in der Nacht zum Sonntag, 9. November, die Polizei in Dessau beschäftigt.

Die Beamten waren gegen 2 Uhr alarmiert worden. Vor Ort trafen sie auf einen 55-jährigen Unfallverursacher. Dieser gab an, dass er mit seinem Renault die Oechelhaeuserstraße in Richtung Brauereistraße befahren hatte und hinter dem Bahnübergang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Dort kollidierte das Auto mit einem Leitgitter. Durch den Aufprall war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Da der Fahrzeugführer angab, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben, führten die Polizeibeamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und im Anschluss in einem Krankenhaus durchgeführt. Dem Beschuldigten untersagten die Polizeibeamten die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen „Trunkenheit im Verkehr“.