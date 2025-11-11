Nadine Wittchen hat sich als eine der ersten im Salzlandkreisweiterbilden lassen. Welche Funktion sie als Fachkraft für Kinderperspektive hat.

Warum die Kita „Gänseblümchen“ in Alsleben jetzt eine Fachkraft für Kinderperspektive hat

Alsleben/MZ. - Was wünschen sich die Kinder für ihren Alltag in der Kita? Gibt es etwas, das sie anders machen würden? Mit den Ideen und Wünschen der Kinder beschäftigt sich Nadine Wittchen zwar schon länger. Aber seit einigen Monaten noch etwas intensiver. Denn die Erzieherin der Kita „Gänseblümchen" des Vereins Rückenwind in Alsleben hat als eine der ersten im Salzlandkreis eine Weiterbildung zur Fachkraft für Kinderperspektive absolviert.