Ehemalige Gaststätte in Straßberg Sorge um den Lindenhof: Was wird aus dem leer stehenden Gasthaus?
Erst Gaststätte, dann Treffpunkt für Vereine, jetzt Leerstand: Vor geraumer Zeit wurde der Lindenhof in Straßberg verkauft. Passiert ist seither – nichts. Deshalb kam das Thema im Ortschaftsrat auf.
11.11.2025, 10:21
Straßberg/MZ. - Was wird aus dem Lindenhof? Eine Frage, die die Straßberger umtreibt; und so ging es auch kürzlich im Ortschaftsrat um die alte Gaststätte, die bereits vor geraumer Zeit verkauft wurde.