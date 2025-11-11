weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Ehemalige Gaststätte in Straßberg: Sorge um den Lindenhof: Was wird aus dem leer stehenden Gasthaus?

Jetzt Live:
Jetzt einschalten: Unser Reporter Chris berichtet live vom Köthener Karneval
Jetzt einschalten: Unser Reporter Chris berichtet live vom Köthener Karneval

Ehemalige Gaststätte in Straßberg Sorge um den Lindenhof: Was wird aus dem leer stehenden Gasthaus?

Erst Gaststätte, dann Treffpunkt für Vereine, jetzt Leerstand: Vor geraumer Zeit wurde der Lindenhof in Straßberg verkauft. Passiert ist seither – nichts. Deshalb kam das Thema im Ortschaftsrat auf.

Von Susanne Thon 11.11.2025, 10:21
Einst erstes Haus am Platz, steht der Lindenhof in Straßberg jetzt leer. Der Eigentümer hält an seinen Plänen fest.
Einst erstes Haus am Platz, steht der Lindenhof in Straßberg jetzt leer. Der Eigentümer hält an seinen Plänen fest. Foto: Heiko Schütz

Straßberg/MZ. - Was wird aus dem Lindenhof? Eine Frage, die die Straßberger umtreibt; und so ging es auch kürzlich im Ortschaftsrat um die alte Gaststätte, die bereits vor geraumer Zeit verkauft wurde.