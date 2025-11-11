Erst Gaststätte, dann Treffpunkt für Vereine, jetzt Leerstand: Vor geraumer Zeit wurde der Lindenhof in Straßberg verkauft. Passiert ist seither – nichts. Deshalb kam das Thema im Ortschaftsrat auf.

Sorge um den Lindenhof: Was wird aus dem leer stehenden Gasthaus?

Einst erstes Haus am Platz, steht der Lindenhof in Straßberg jetzt leer. Der Eigentümer hält an seinen Plänen fest.

Straßberg/MZ. - Was wird aus dem Lindenhof? Eine Frage, die die Straßberger umtreibt; und so ging es auch kürzlich im Ortschaftsrat um die alte Gaststätte, die bereits vor geraumer Zeit verkauft wurde.