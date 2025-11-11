Kommunalpolitk im Burgenlandkreis VG Unstruttal: Anonymer Briefschreiber beklagt fehlende öffentliche Bekanntmachung von Ratssitzungen
In einem offenen anonymen Brief wird kritisiert, dass in der Verbandsgemeinde Unstruttal Termine und Tagesordnungen von Ratssitzungen der Gemeinden nur noch im Internet veröffentlicht werden. Was VG und Kommunalaufsicht dazu sagen.
11.11.2025, 08:52
Freyburg - Werden ältere Menschen oder Personen ohne Internet von der kommunalen Politik ausgeschlossen? In einem offenen anonymen Brief wird eine Verwaltungspraxis in der Verbandsgemeinde (VG) Unstruttal im Zusammenhang mit der Ankündigung von Ratssitzungen kritisiert.