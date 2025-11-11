Kommunalpolitk im Burgenlandkreis VG Unstruttal: Anonymer Briefschreiber beklagt fehlende öffentliche Bekanntmachung von Ratssitzungen

In einem offenen anonymen Brief wird kritisiert, dass in der Verbandsgemeinde Unstruttal Termine und Tagesordnungen von Ratssitzungen der Gemeinden nur noch im Internet veröffentlicht werden. Was VG und Kommunalaufsicht dazu sagen.