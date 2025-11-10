weather regenschauer
Köthen
  4. Vobereitung läuft: Sicherheitskonzept belastet Budget - Werbegemeinschaft plant zweiten Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen

Der Umzug des Weihnachtsmarktes vom Kugelbrunnen auf den Marktplatz findet viel Anklang, doch finanziell ist das herausfordernd. Wie der Stand ist.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 11.11.2025, 09:03
Der Umzug des Weichnachtsmarktes vom Kugelbrunnen auf den Marktplatz hat sich gelohnt.
Der Umzug des Weichnachtsmarktes vom Kugelbrunnen auf den Marktplatz hat sich gelohnt. Foto: Stefanie Greiner

Köthen/MZ. - Am zweiten Adventswochenende wird die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen zum zweiten Mal den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor der Jakobskirche. Das ist auf der Mitgliederversammlung in der „Distille Behr“ besprochen worden.