Die Konditorei Mrosek ist gerade 80 geworden. Die Gründer Petra und Bernd Fuchs haben am Wochenende Diamantene Hochzeit gefeiert. Ein Rück- und ein Ausblick.

80. Geburtstag, 60. Hochzeitstag und der Abschied vom Rathaus-Center: Aufregende Tage für Konditorei Mrosek

80 Jahre Konditorei Mrosek: die Familie mit den aktuellen Chefs, den Konditormeistern Hendrik (2.v.re.) und Matthias Fuchs (li.).

Dessau/MZ. - Als sich Petra und Bernd Fuchs vor 60 Jahren kennenlernen, stehen sie ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Bei der Konditorei Götz in Leipzig, die es seit längerem schon nicht mehr gibt, absolvieren sie den praktischen Teil ihrer Ausbildung.