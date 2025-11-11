weather regenschauer
  4. Dessauer Traditions-Konditorei: 80. Geburtstag, 60. Hochzeitstag und der Abschied vom Rathaus-Center: Aufregende Tage für Konditorei Mrosek

Die Konditorei Mrosek ist gerade 80 geworden. Die Gründer Petra und Bernd Fuchs haben am Wochenende Diamantene Hochzeit gefeiert. Ein Rück- und ein Ausblick.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 11.11.2025, 10:24
80 Jahre Konditorei Mrosek: die Familie mit den aktuellen Chefs, den Konditormeistern Hendrik (2.v.re.) und Matthias Fuchs (li.).
80 Jahre Konditorei Mrosek: die Familie mit den aktuellen Chefs, den Konditormeistern Hendrik (2.v.re.) und Matthias Fuchs (li.). Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Als sich Petra und Bernd Fuchs vor 60 Jahren kennenlernen, stehen sie ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Bei der Konditorei Götz in Leipzig, die es seit längerem schon nicht mehr gibt, absolvieren sie den praktischen Teil ihrer Ausbildung.