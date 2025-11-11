Die einstige öffentliche Toilette im Hof des „Roten Löwen“ ist seit langem geschlossen. Unstrittig ist, dass die Innenstadt ein öffentliches und vor allem öffnungszeitenunabhängiges WC braucht. Ob eine Sanierung der alten Toilettenanlage mit vertretbarem Aufwand machbar wäre, ist derzeit unklar.

Foto: Martin Schumann