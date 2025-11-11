Jetzt Live:
Die Not mit der Notdurft In Lützen fehlt eine öffentliche Toilette: Was dagegen getan werden soll
Regelmäßig wird in Lützen das Fehlen öffentlicher Toiletten kritisiert. Es gibt zwar welche, doch sind diese nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Welche Möglichkeiten Besucher haben.
11.11.2025, 10:17
Lützen - Es ist eine immer wiederkehrende Frage. Bürger stellen sie in Einwohnerfragestunden, Stadträte fragen in Ausschuss- und Stadtratssitzungen: Wann bekommt Lützen endlich eine öffentliche Toilette, die diesen Namen auch verdient hat?