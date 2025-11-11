weather regenschauer
Regelmäßig wird in Lützen das Fehlen öffentlicher Toiletten kritisiert. Es gibt zwar welche, doch sind diese nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Welche Möglichkeiten Besucher haben.

Von Martin Schumann 11.11.2025, 10:17
Die einstige öffentliche Toilette im Hof des „Roten Löwen“ ist seit langem geschlossen. Unstrittig ist, dass die Innenstadt ein öffentliches und vor allem öffnungszeitenunabhängiges WC braucht. Ob eine Sanierung der alten Toilettenanlage mit vertretbarem Aufwand machbar wäre, ist derzeit unklar.
Lützen - Es ist eine immer wiederkehrende Frage. Bürger stellen sie in Einwohnerfragestunden, Stadträte fragen in Ausschuss- und Stadtratssitzungen: Wann bekommt Lützen endlich eine öffentliche Toilette, die diesen Namen auch verdient hat?