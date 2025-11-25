Weißenfels/MZ. - Das „Rainbow Bowling & Billardcenter Weißenfels“ ist nun doch geschlossen, wenn auch nur vorübergehend, wie an einem provisorisch angebrachten Schild an der Eingangstür zur Bowlingbahn zu lesen ist. Erst Anfang November hatten die aktuellen Betreiber in einem Inserat auf der Online-Plattform „Kleinanzeigen“ nach einem neuen Pächter für die Bahn im Weißenfelser Süden ab dem 1. Dezember gesucht. Geplant war ursprünglich, den Betrieb bis dahin fortzusetzen, sodass das Bowlingcenter mitsamt Ausstattung im Anschluss nahtlos an den neuen Besitzer übergeben werden kann, hieß es damals von Alex Matthes, einem der Betreiber.

Weshalb das Bowlingcenter nun dennoch vorübergehend schließt, bleibt zunächst unklar. Die Suche nach einem neuen Pächter laufe jedoch aktuell noch, es habe bereits mehrere Interessenten gegeben und man wolle an dem Plan festhalten, die Bowlingbahn unter einem neuen Betreiber am 1, Dezember wieder öffnen zu könnne, heißt es von Matthes. Erst im April dieses Jahres hatte er die Bowlingbahn in der Nikolaus-Otto-Straße gemeinsam mit Benjamin Herbst übernommen. Anfang November hieß es dann, dass die beiden die Pacht aus persönlichen Gründen abgeben wollen.