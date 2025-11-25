Eil
Gewalt gegen Frauen 773 Frauen in Halle wurden 2024 Opfer häuslicher Gewalt - doch die Dunkelziffer dürfte viel größer sein
Aus Anlass eines internationalen Aktionstages wurde in Halle ein Ende der Gewalt gegen Frauen gefordert. Gerade häusliche Gewalt ist dabei häufig ein schleichender Prozess.
Aktualisiert: 25.11.2025, 17:15
Halle (Saale)/MZ. - Der jüngste Lagebericht des Bundeskriminalamtes hat gezeigt: In Deutschland hat die Gewalt gegen Frauen zugenommen. Demnach ist 2024 unter anderem die Zahl der weiblichen Opfer von häuslicher Gewalt bundesweit um 3, 5 Prozent gestiegen. Zugleich wird davon ausgegangen, dass gerade einmal fünf Prozent der Fälle überhaupt angezeigt werden. Laut Bundesinnenministerium ist Gewalt gegen Frauen deshalb „ein massives Problem in unserer Gesellschaft“.