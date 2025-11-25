Nach dem Fund von knapp 150 verwahrlosten Hunden in einem abgelegenen Haus zwischen Wippra und Mansfeld werden weitere Details bekannt. Warum die Behörden in MSH aber offenbar nicht handeln konnten.

Hundebesitzerin durfte gar keine Tiere mehr halten - warum Behörden nicht handelten

Dieser Welpe wird im Tierheim Nordhausen per Flasche aufgezogen. Die Mitarbeiter hoffen, den kleinen Rüden und seine Schwester durchzubekommen.

Wippra/Mansfeld - Im Fall der knapp 150 verwahrlosten Hunde, die in einem alleinstehenden Wohnhaus an der B 242 entdeckt wurden, werden weitere Details bekannt: So hätte die Cottbuserin Maud S. (60), die das Haus gemietet hatte, gar keine Tiere in Deutschland mehr halten dürfen.