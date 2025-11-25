weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Animal Hoarding in MSH: Hundebesitzerin durfte keine Tiere halten - warum Behörden nicht handelten

Nach dem Fund von knapp 150 verwahrlosten Hunden in einem abgelegenen Haus zwischen Wippra und Mansfeld werden weitere Details bekannt. Warum die Behörden in MSH aber offenbar nicht handeln konnten.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 25.11.2025, 18:43
Dieser Welpe wird im Tierheim Nordhausen per Flasche aufgezogen. Die Mitarbeiter hoffen, den kleinen Rüden und seine Schwester durchzubekommen.
Dieser Welpe wird im Tierheim Nordhausen per Flasche aufgezogen. Die Mitarbeiter hoffen, den kleinen Rüden und seine Schwester durchzubekommen.

Wippra/Mansfeld - Im Fall der knapp 150 verwahrlosten Hunde, die in einem alleinstehenden Wohnhaus an der B 242 entdeckt wurden, werden weitere Details bekannt: So hätte die Cottbuserin Maud S. (60), die das Haus gemietet hatte, gar keine Tiere in Deutschland mehr halten dürfen.