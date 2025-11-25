Besondere Tradition Adventsloskalender 2025 in Quedlinburg: 24 Türchen, mehr als 100 Gewinne

Der beliebte Quedlinburger Adventsloskalender geht in eine neue Runde: Wie viele Unternehmen sich 2025 beteiligen, wer neu dabei ist und wie viele Preise sich hinter den Türchen verbergen.