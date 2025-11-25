Besondere Tradition Adventsloskalender 2025 in Quedlinburg: 24 Türchen, mehr als 100 Gewinne
Der beliebte Quedlinburger Adventsloskalender geht in eine neue Runde: Wie viele Unternehmen sich 2025 beteiligen, wer neu dabei ist und wie viele Preise sich hinter den Türchen verbergen.
25.11.2025, 18:30
Quedlinburg/MZ. - Er zeigt den Blick auf einen winterlichen Stiftsberg und ist wieder prall gefüllt: der Adventloskalender 2025, ein regionaler Kalender, den Unternehmen überwiegend aus Quedlinburg für Quedlinburger und Interessierte gestalten.