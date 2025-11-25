Endrik I. und Antje I. sind das neue Prinzenpaar der 47. Session des Nienburger Carnevalclubs. Sie teilen mehr als nur den Karneval.

Nienburg/MZ. - „Ich wollte meiner Frau die Möglichkeit geben, sich wieder wie eine Prinzessin zu fühlen, so wie vor 20 Jahren im Brautkleid“, sagt Endrik Schrang auf die Frage, warum sie sich entschieden haben, Prinz und Prinzessin des Karnevals zu werden. „Es ist eine solche Freude, ihr Lächeln zu sehen und auch anderen Menschen, die am Karneval teilnehmen, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern!“