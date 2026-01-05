Die Beamten der in Weißenfels ansässigen Autobahnpolizei haben im Dezember 2025 mehr als 3.000 Temposünder ertappt. Wie viele Fahrzeuge die Beamten insgesamt ins Visier genommen haben.

Weißenfels/MZ - Auf den Autobahnen im Süden Sachsen-Anhalts sind im Dezember 2025 insgesamt 3.056 Temposünder geblitzt worden. Insgesamt habe man 85 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei 92.681 Fahrzeuge gemessen, teilte der in Weißenfels ansässige Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizei mit. Laut den Beamten ist zu hohes Tempo auf den Autobahnabschnitten seit Jahren eine der Hauptunfallursachen. Deshalb werde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit weiter intensiv überwacht, hieß es.