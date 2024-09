In der Saalestadt gibt es eine Prioritätenliste für die Sanierung der Immobilien. Was nun zuerst in Tagewerben geplant ist.

Weißenfels will Millionen in Feuerwehrhäuser investieren

Tagewerben/MZ. - Was seit Jahren diskutiert wird, soll nun in absehbarer Zeit konkret werden: Die Stadt Weißenfels will damit beginnen, Feuerwehrgerätehäuser in den Ortschaften auf Vordermann zu bringen. Bereits Ende 2022 hatte der Stadtrat eine Prioritätenliste für die Ortschaften aufgestellt. Auf Platz eins: ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr in Borau. Seit Jahren sucht die Stadt dort jedoch nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau. Dieses soll mittlerweile gefunden sein, so dass nun erst einmal die langwierigen Planungen für das Projekt beginnen können.