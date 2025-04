Weißenfels - Die Tage werden länger, die Temperaturen klettern langsam nach oben – und mit ihnen steigt die Lust auf Eis. Doch vielerorts sind die Preise für den kalten Genuss in diesem Jahr in die Höhe gesprungen, so dass die Kugel Eis vor allem in beliebten Touristenregionen zum teuren Vergnügen geworden ist. MZ fragte nach, wie tief die Menschen in den Eiscafés in Weißenfels und Umgebung in dieser Saison in die Tasche greifen müssen und was die größten Kostenfaktoren sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.