Zweiter Aktionstag auf dem Altmarkt in Hohenmölsen ist wieder ein voller Erfolg.

Aktionstag auf dem Altmarkt: Was es in Hohenmölsen zu feiern gab

Hohenmölsen - Bunt lebt es sich in Hohenmölsen und harmonisch noch dazu – das bewiesen Einwohner, Aktive und Gäste am Freitagnachmittag zum zweiten Tag für Demokratie und Miteinander auf dem Altmarkt der Stadt. „Schlemmen für die Demokratie“ war das Motto an diesem Tag.